Belvedere, visite guidate a monumenti e luoghi della tradizione

Si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre, dalle 16 alle 20 a Belvedere, la manifestazione "Comunità viva" curata dall’associazione La nostra terra.

L’iniziativa vuole essere un laboratorio di condivisione per “una nuova cultura del territorio”. Grazie ai volontari delle associazioni Pro loco Siracusa, Ambiente e salute, Nuovi Orizzonti e Archimedes sarà possibile visitare beni archeologici ed architettonici generalmente chiusi. Altri beni, seppur in evidente stato d’abbandono e per questo parzialmente fruibili, per il loro forte impatto simbolico e di identificazione con la comunità locale, sono stati inseriti come rappresentazioni di occasioni di sviluppo ancora da realizzare.

Questo l'elenco dei siti:

– Castello Eurialo

– Vecchio cimitero

– Torre semaforo

– Chiesa S. Maria del Paradiso (detta di S.Sebastiano)

– Chiesa S. Maria della consolazione

– Lavatoi pubblici (parzialmente fruibili)

– Castello Targia-Cantine Pupillo (solo domenica)

– Ostello della gioventu’ (INFO POINT)