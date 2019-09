Belpasso, sequestrata piantagione di cannabis

Una piantagione di cannibis 'skunk', composta da 225 piante alte tra i 60 e 170 centimetri, è stata sequestrata nelle campagne di Belpasso da militari del gruppo antidroga del Gico del nucleo Pef della guardia di finanza del comando provinciale di Catania. Il 'coltivatore', un 46enne che ha tentato la fuga, è stato arrestato anche per detenzioni di arma e ricettazione per il possesso di un fucile calibro 12 con le canne mozzate. Durante la perquisizione di un casolare annesso al fondo agricolo le Fiamme gialle hanno trovato anche 800 grammi di marijuana in fase di essiccazione ed una scatola contenente 40 cartucce da fucile. La droga sequestrata, per un peso complessivo di oltre due quintali, secondo stime degli investigatori, immessa sul mercato per la vendita al dettaglio avrebbe sfruttato oltre 300mila euro. Accertamenti balistici sono stati disposti sull'arma sequestrata.