Canicattini Bagni, sarà pubblicata domani la gara per i lavori della riqualificazione urbana della zona ovest del Comune

Sarà pubblicata domani, dalla Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 di Venetico (ME) e sul sito del Comune, la gara per l’affidamento dei lavori per il programma innovativo in ambito urbano denominato "Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile - Zona Ovest (1° Programma)” del Comune di Canicattini Bagni.

La base d’asta è di 2.197.999,08 euro e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. Il termine ultimo per la presentazione di eventuali quesiti è il 26 Settembre 2019 alle ore 9:30, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 9:00 del 7 Ottobre 2019.

La documentazione dovrà essere caricata tramite la piattaforma telematica, accessibile dal portale della Centrale Unica di Committenza all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare telematiche” ovvero, tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it