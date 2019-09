Avola, trasporto e autonomia alla comunicazione per studenti disabili: confermato servizio Asacom

Sarà avviato anche quest'anno il servizio Asacom per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado del Comune di Avola.

Si tratta del servizio di trasporto e comunicazione autonoma per studenti disabili. Un servizio che sarà garantito nelle scuole a spese dell’Ente locale, con aggravio sul bilancio comunale, anche per la parte di competenza istituzionale diretta delle scuole e a supporto del personale ausiliario delle stesse.

“Il diritto allo studio è da noi sempre stato garantito - dice il sindaco Luca Cannata - ed è stato sempre nostro obbiettivo tutelarlo anche con l’integrazione scolastica per gli alunni con diverse abilità, così che tutti possano avere pari opportunità”.

“Continuiamo a mantenere gli impegni assunti con le famiglie – aggiunge l'assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Simona Caldararo - garantendo un importante servizio, ai nostri studenti meno fortunati, nell’ottica dell’inclusione”.