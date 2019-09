Siracusa, rapina in una tabaccheria di via Piave: bottino 1.500 euro

Rapina, ieri sera, in via Piave, in zona Borgata a Siracusa, ai danni di una tabaccheria. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, due giovani si sarebbero introdotti all'interno dell'esercizio commerciale con il volto coperto da caschi ed armati di coltello. I due si sono fatti consegnare dal titolare l’incasso giornaliero ammontante a 1.500 euro circa, per poi darsi alla fuga. Indagini in corso.