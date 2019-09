Priolo, bagni e docce alla Ambiente Spa dopo la denuncia di Filcams Cgil

Saranno realizzati i bagni e le docce nella ditta Ambiente Spa, in appalto alla Isab Lukoil. Il risultato a seguito di una denuncia di Filcams Cgil Siracusa allo Spresal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per il mancato rispetto del D.lgs 81/2008.

"Ringraziamo gli organi preposti e ricordiamo che prima di tutto deve essere rispettata la dignità del lavoratore in qualità di essere umano e non come mero strumento del profitto" - commenta il segretario Alessandro Vasquez