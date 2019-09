Siracusa, Grienti (ex consigliere Circoscrizione): "Realizzare strisce pedonali con materiale catarifrangente"

Strisce pedonali con materiale catarifrangente anche a Siracusa. La proposta è di Raffaele Grienti, ex consigliere della circoscrizione di Ortigia, il quale sull'argomento chiarisce: "Durano dai 6 agli 8 anni contro gli 8 mesi in media delle normali strisce pedonali. E’ chiaro che il costo iniziale è più alto rispetto a quello previsto per la pittura bianca, ma sarebbe ammortizzato da una durata maggiore nel tempo. Non solo, questo materiale è anche più visibile rispetto a quello tradizionale e ciò significa ovviamente aumentare la sicurezza dei pedoni che potrebbero attraversare le strade a con maggior tranquillità".

"Credo sia importante – aggiunge Grienti - che la Giunta comunale pensi seriamente a questa possibilità soprattutto per le arterie in prossimità di scuole, centri di aggregazione, impianti sportivi ma anche per le aree a scorrimento veloce come per esempio viale Scala Greca o viale Santa Panagia o molto trafficate come viale Zecchino. Molte strisce pedonali in città – prosegue Grienti – sono sbiadite e non ha senso continuare a utilizzare lo stesso materiale tradizionale, il cui costo è certamente meno elevato ma la cui durata molto minore. Il catarifrangente è un materiale che si fonde con l’asfalto, rendendosi ben visibile in ogni condizione e dunque anche in presenza di pioggia, grandine o nebbia".