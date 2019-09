Siracusa, riqualificazione Latomie dei Cappuccini e regolamento compostaggio domestico: disco verde dal Consiglio comunale

Una maggioranza risicata, ma utile per aprire il dibattito in Consiglio comunale che, ieri sera, si è riunito all'Urban center.

Convocazione d'urgenza per la trattazione del progetto di riqualificazione delle Latomie dei Cappuccini, visto e considerato che scadenza per la presentazione del progetto alla Regione è fissata per il 9 settembre prossimo.

In Aula, oltre al sindaco Francesco Italia, anche l'assessore alla Cultura Fabio Granata. A loro due il compito di spiegare alcuni punti, tra cui l'assenza di convenzioni già esistenti con società che potrebbero gestire il sito.

Sì dal consiglio per la partecipazione al bando che stanzia oltre 350mila euro e prevede l'attrezzamento del teatro all'interno delle Latomie (tra cui palco e tribune), l'abbattimento delle barriere architettoniche per una fruizione totale, grazie alla realizzazione di un ascensore.

Dopo questa discussione, costellata da qualche polemica legata a faccende burocratiche, si è passati a discutere di compostaggio domestico e di comunità.

Anche in questo caso il regolamento comunale sul tema è stato approvato in Aula, la prima volta che questa città si dota di questo strumento.

Si torna in Aula il 12 settembre per trattare la modifica al regolamento servizi cimiteriali.