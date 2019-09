Trivellazioni nel Val di Noto, il Comune ricorre al Tar

La Giunta comunale di Noto dà il via libera al sindaco Corrado Bonfanti per presentare ricorso al Tar contro il decreto con cui l’assessore regionale Territorio e Ambiente dichiara “conclusa positivamente la procedura di screening della valutazione di incidenza per rilievi geofisici nel permesso di ricerca di idrocarburi” in un’area che ricade nel Val di Noto.

“Siamo il primo Comune del Sud Est - dichiara il sindaco, Bonfanti - a ricorrere al Tar ma saremo in ottima compagnia perché altre municipalità si muoveranno autonomamente così come associazioni ed enti no-profit. Non è una questione tra chi è favorevole e chi no o della valutazione dei punti di forza e dei pericoli insiti in questi processi estrattivi; è la visione diametralmente opposta ad ogni forma di profanazione e di sfruttamento del suolo, del sottosuolo e dell’ambiente marino che è - conclude - lontanissima dalla nostra cultura e dal nostro modo di pensare e agire”.