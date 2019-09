Cadavere nel sacco, sopralluogo dei Ris in un'abitazione di Carlentini

Potrebbe arrivare una svolta nelle indagini sul ritrovamento il 26 agosto corso di un cadavere all'interno di un sacco di plastica nelle campagne di contrada Ciricò, tra Carlenitni e Lentini.

I carabinieri del Ris di Messina hanno eseguito dei rilievi all'interno di un appartamento in via Degli Operai a Carlentini che pare siano collegati, secondo quanto riporta l'Ansa, proprio al ritrovamento del cadavere.

Il corpo dell'uomo dell'apparente età compresa tra 50 e 55 anni, era integro, senza segni causati da un'arma da fuoco o da taglio. La morte è avvenuta 5 giorni prima del ritrovamento. In un primo momento si era ipotizzato potesse trattarsi di un bracciante agricolo che lavorava in nero. Adesso le indagini potrebbero portare ad una persona residente a Carlentini.