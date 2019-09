Avola, l'assessore Costanzo: "Tassa di soggiorno, scadenza per il 15 ottobre"

E' fissata per il 15 ottobre la scadenza per versare la tassa di soggiorno.

A dirlo è l'assessore al Turismo comunale di Avola Giuseppe Costanzo. Il pagamento della tassa di soggiorno è obbligatorio (anche per le case vacanze e i b&b senza Partita Iva) e sanzionato nel caso di omesso versamento.

Da questo capitolo di bilancio si prevede il corretto svolgimento del servizio di pulizia e manutenzione spiagge, di bagnini in spiaggia, l’estate avolese o la promozione del territorio.