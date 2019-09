Canicattini Bagni, pubblicata gara per il servizio integrato di raccolta “porta a porta” dei rifiuti

E' stata pubblicata, sulla piattaforma Mepa di Consip, la gara per l’aggiudicazione del servizio integrato di raccolta “porta a porta” dei rifiuti per quattro mesi.

L’importo del servizio è indicato in 206.341,02 euro oltre Iva e le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19/09/2019 mediante il portale MEPA attraverso il sito https://www.acquistinrete.it

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso