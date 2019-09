Canicattini Bagni, aggiudicati lavori di riqualificazione del centro storico e la ridefinizione degli spazi di via XX Settembre

Sono stati aggiudicati, dalla l’Ati AN.CO srl – Pisacane srl di Mussomeli, i lavori completamento della riqualificazione e alla ridefinizione degli spazi urbani di via XX Settembre, nei tratti compresi tra via V. Bellini e via S. Pellico e tra via Cavour e via Alfeo a Canicattini Bagni.

L'aggiudicazione con un ribasso del 23,9663% ed una offerta economica di 810.667,78 euro a cui si sommano 42.692,17 euro di oneri non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di 853.359,95 euro oltre Iva.