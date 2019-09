Siracusa, avrebbe commesso 13 furti ai danni di esercizi commerciali e abitazioni di Ortigia: arrestato. VIDEO

Avrebbe commesso 13 furti ai danni di esercizi commerciali e abitazioni di Ortigia tra il dicembre 2018 e l'agosto 2019. A suo carico elementi di prova ritenuti dai Carabinieri gravi e attinente al capo d'accusa di furto pluriaggravato. Per tale motivo, ieri mattina, i militari hanno arrestato Sebastiano Garofalo, 40 anni, pluripregiudicato.

Il modus operandi criminoso del Garofalo Sebastiano, detto “u cavaleri”, era sempre lo stesso: agiva nottetempo incurante delle telecamere presenti in zona, a volto scoperto, scassinava le porte d’ingresso di negozi del centro storico e abitazioni private, alcune anche locate a turisti, utilizzando, in una occasione anche un’autovettura come ariete. Una volta all’interno degli stabili trafuga il denaro che trovava all’interno dei registratori di cassa o dei portafogli delle persone, qualsiasi altro oggetto secondo lui di valore come: occhiali da sole, foulards, bottiglie di superalcolici, e apparecchiature elettroniche di vario tipo tra le quali termometri digitali, sigarette elettroniche, un apparecchio aerosol, computer portatili.

Le indagini sono partite nel dicembre del 2018, a seguito delle prime denunce di furto, ed hanno potuto contare sulle dichiarazioni delle vittime e sulle immagini di videosorveglianza delle telecamere.

L’arrestato è stato condotto al Cavadonna.