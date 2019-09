Siracusa, il consigliere Messina: "Attivare procedura per contributi alle società sportive"

Attivare la procedura di avviso pubblico per il rilascio dei contributi alle società sportive dilettantistiche. A sollecitare il dirigente del Comune è il consigliere comunale Ferdinando Messina, presidente della commissione Sport, a seguito dell'approvazione del bilancio 2019 che, tra i capitoli in uscita, riporta le somme per tali finalità.

"Da oltre dieci anni il Comune - dice Messina - non eroga più contributi alle società sportive e solo grazie ad un emendamento al bilancio di previsione proposto dal gruppo consiliare di Forza Italia ed approvato all'unanimità dal Consiglio comunale che il Comune tornerà ad assegnare un contributo alle società sportive"