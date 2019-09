Canicattini Bagni, incidente sul lavoro: stabili le condizioni del 40enne

E' stabile l'operaio di 40 anni colpito, nei giorni scorsi, in un cantiere, da una grossa trave agli arti inferiori. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Qui l'uomo è apparso da subito in gravissime condizioni ed è stato sottoposto ad un importante intervento per l'amputazione delle gambe.

Il 40enne ha riportato contusioni ai polmoni, ma la cosa più grave la quantità di sangue persa durante l'amputazione degli arti inferiori.

L'uomo è ricoverato in rianimazione, la prognosi è ancora riservata e le condizioni rimangono gravi.