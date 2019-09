Siracusa, riapre da domani il Ginnasio Romano in via Elorina

Sarà aperto da domani, 5 settembre, il Ginnasio Romano in via Elorina a Siracusa. La riapertura è possibile grazie agli interventi di pulizia straordinaria effettuati nelle scorse settimane. Per tutto il mese di settembre l'ingresso sarà gratuito

In occasione dell’apertura sabato 7 settembre dalle 10 alle 12 i visitatori avranno, inoltre, l’opportunità di incontrare un archeologo del Parco che illustrerà le fasi del monumento e da giovedì 12 saranno i volontari della Proloco di Siracusa ad assistere i visitatori.

“Anche per il Ginnasio Romano continuiamo il percorso di coinvolgimento nelle attività del Parco delle istituzioni culturali e delle associazioni cittadine. -afferma Calogero Rizzuto, direttore del Parco di Siracusa, Eloro e villa del Tellaro- I dati ottenuti in soli due mesi di apertura del tempio di Giove sono promettenti e incoraggiano la nostra attività in questa direzione”.

Si potrà, infine, visitare il tempio di Giove anche nel mese di settembre, ogni venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13 (ultimo ingresso).