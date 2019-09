Noto, chiede denaro in strada ma al rifiuto aggredisce una coppia: denunciato

Avrebbe avvicinato una coppia e avrebbe avanzato la richiesta di denaro ma, al rifiuto dei due, avrebbe colpito l'uomo con un pugno, causandogli la rottura parziale di due denti e danneggiandogli gli occhiali da vista, per poi schiaffeggiare la donna.

Il fatto si è consumato lo scorso 20 agosto in via Seneca, a Noto. Solo adesso la Polizia di Stato è riuscita a risalire all'identità del giovane, il quale è stato denunciato.