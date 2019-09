Siracusa, sorpresi durante una consegna di sostanze stupefacenti: arrestati in due. Sequestrati 7 panetti e 2 ovuli di hashish

Sono stati sorpresi, dalla Polizia di Stato di Siracusa, mentre consegnavano due panetti di hashish, nei pressi di via San Guglielmo Abate.

Si tratta di due siracusani, Umberto Pane (45 anni) e Antonino Frittitta (39 anni), entrambi arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di una perquisizione nella zona di campagna vicino, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato 7 panetti e 2 ovuli di hashish.

Pane è stato condotto in carcere, Frittitta ai domiciliari.

Segnalato, inoltre, un uomo di 31 anni per consumo di hashish