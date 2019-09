Rosolini, trasporto scolastico: al via la presentazione delle istanze

Sono in distribuzione, presso il 3° Settore via Tobruk 47, i moduli relativi all’istanza per il rilascio degli abbonamenti AST per il trasporto anno scolastico 2019/2020, in riferimento a studenti pendolari residenti nel Comune di Rosolini che si recano presso altro Comune per frequentare le scuole medie secondarie superiori pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.