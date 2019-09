Accademia d'arte del dramma antico, iscrizioni aperte fino al 20 settembre

Sono aperte le iscrizioni per il primo anno dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa. Tutti coloro che intendono partecipare ai provini per il triennio accademico 2019/2022 avranno tempo fino al 20 settembre per inviare i documenti previsti dal bando pubblicato sul sito dell'Istituto, www.indafondazione.org.

A comunicarlo la fondazione Inda.