Siracusa, Diego Bivona su miasmi industriali: "L’App “Nose” uno strumento utile"

"Uno strumento utile". Così il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, commenta l’App “Nose” frutto di un'iniziativa dell’Assessorato Regionale, dell’Arpa e del CNR, presentata nei giorni scorsi in Prefettura.

"Il problema degli odori molesti che le popolazioni avvertono va infatti affrontato con la necessaria competenza e senso di responsabilità per evitare di creare confusione ed allarme nella popolazione. - dichiara Bivona - Riteniamo molto importante che si faccia chiarezza sulle origini e le cause dei fenomeni olfattivi: abbiamo infatti sempre sostenuto che nella nostra area non sono solo le industrie a generare emissioni in atmosfera, siamo circondati da discariche a cielo aperto di liquami vari che gli automobilisti siracusani conoscono bene, depositi di idrocarburi costieri, impianti di depurazione dei reflui civili o industriali, traffico mercantile etc., che in alcuni casi possono essere responsabili dei fenomeni suddetti. Il sistema messo a punto dal CNR, ente pubblico di massima competenza, prevede il prelievo dei campioni di aria non al camino, essendo già monitorato e che ha dinamiche di diffusione legate a fattori meteoclimatici, ma direttamente laddove il cittadino avverte l’odore, che ci sembra sia molto più rilevante per la salvaguardia dello stesso. La geo-localizzazione del fenomeno, associato alle analisi dell’Arpa e alla direzione del vento, consentirà di intervenire tempestivamente alla fonte reale ed interrompere il disagio dei cittadini."