Valentino Gallo torna ad allenarsi con l'Ortigia

Rientra a Siracusa, dopo gli impegni a Malta, Valentino Gallo il quale, da qualche giorno, ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra. Il mancino siracusano, tornato dopo quindici anni nella società nella quale è cresciuto, ha quindi ufficialmente iniziato la sua seconda vita in biancoverde ed è pronto a dare il suo fondamentale contributo in una stagione che vede l'Ortigia tra le attese protagoniste.

"Sono veramente felice - esordisce Valentino - ho l'entusiasmo di un ragazzino. Tornare a casa in questa piscina è una sensazione molto strana ma bella. Siamo un bel gruppo, molto ben strutturato, con tre-quattro giocatori più esperti, più grandi, e poi dei giovani che ci daranno sicuramente quella marcia in più. Mi piace come lavoriamo, mi piacciono i metodi di lavoro. Secondo me siamo una squadra molto equilibrata. Ci potremo togliere delle soddisfazioni".