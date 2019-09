Siracusa, partita la raccolta del materiale scolastico per le famiglie meno abbienti

L'associazione "La Bacchetta Magica" di Antonella Quattropani ed il consigliere Michele Buonomo uniscono le forze per la raccolta del materiale scolastico per le famiglie in difficoltà, nel mese di settembre, poco prima dell'inizio della scuola.

Chiunque volesse contribuire, ogni pomeriggio, potrà portare il materiale, dalle 15 alle 19 presso la sede di via Alessandro Specchi 102, dove verrà distribuito alle famiglie richiedenti.

Cosa importante che il materiale debba essere integro, in buone condizioni e soprattutto nel caso di zaini, funzionanti e puliti.