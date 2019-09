Brexit, legge anti no-deal: Boris Johnson battuto

Elezioni anticipate a un passo nel Regno Unito sullo sfondo della resa dei conti sulla Brexit fra la Camera dei Comuni e un governo conservatore numericamente privo ormai anche sulla carta di maggioranza aritmetica.

La ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva - e prima della contestata sospensione che dovrebbe consumarsi entro la fine della settimana prossima - trasforma Westminster in un'arena: con Boris Johnson deciso a sfidare in tono provocatorio i contestatori; e gli oppositori, spalleggiati da una pattuglia irriducibile di Tory ribelli moderati, capaci in serata di sconfiggere il governo su una mozione per strappare il controllo del calendario all'esecutivo e mettere ai voti una legge anti-no deal concepita per provare a obbligare l'esecutivo a chiedere a Bruxelles un ulteriore rinvio dell'uscita del Regno dall'Ue, a dispetto della volontà ribadita dal premier di portare a termine il divorzio il 31 ottobre a qualunque costo.

Il voto sulla mozione, passato alla fine con 328 sì contro 301 no, ha avuto un effetto esplosivo.