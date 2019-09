Palermo, cerimonia per commemorare il gen. Dalla Chiesa

Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa presenti alla cerimonia a Palermo, in via Isidoro Carini, dove 37 anni fa furono assassinati il prefetto, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito il generale "innovatore attento e lungimirante". È stato poi rimosso il messaggio a firma del capitano 'Ultimo' Sergio De Caprio che all'inizio della cerimonia era apparso affisso vicino alla corona di alloro della Presidenza della Repubblica.