Eurialo, Daniela Cianflone affiancherà Viviana Olindo alla guida tecnica

Allenerà per la prima volta nella sua città. Dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo, al termine di una lunga e proficua carriera da pallavolista (affiancata comunque a quella di tecnico in serie D e Prima Divisione oltre che nei settori giovanili di alcune delle squadre in cui ha giocato), Daniela Cianflone è pronta per una nuova avventura. L’Asd Eurialo Siracusa ha deciso di puntare anche su di lei per la nuova stagione agonistica. Affiancherà Viviana Olindo alla guida della prima squadra in serie D e dell’under 18. Classe 1983, Daniela Cianflone si è ritirata al termine della stagione 2017-18 disputata ad Aragona in serie C, toccando l’apice della sua carriera nel 2009-10 in B1 nel Team Volley Matera. In passato anche tanta B2 a Siracusa (dove ha giocato pure in B1 nel 2003-2004), Cefalù, Gela, Kamarina, Montescaglioso e Palmi.

“Sono contenta della scelta fatta – ha dichiarato Daniela Cianflone – dettata anche dalla presenza del professore Raffaele Moscuzza, al quale devo tanto. E’ stata una figura importante per la mia formazione e crescita pallavolistica. E’ stato in grado di lanciare tante giovanissime atlete siracusane che hanno raggiunto palcoscenici importanti grazie ai suoi consigli e alla sua capacità di insegnare pallavolo. Questo – ha sottolineato Cianflone - è anche un modo per ringrazialo per quanto ha fatto per me. Ringrazio anche il vicepresidente Salvo Corso, che mi ha fortemente voluta all’Eurialo. Non nascondo di essere stata contattata da altre società, ma ho fatto la scelta più saggia. Per quanto riguarda Viviana Olindo – ha terminato Daniela Cianflone - non la conosco, ma sono certa che lavoreremo bene insieme per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata”.