Avvicendamento in Polizia, la dott.ssa Stramandino lascia Siracusa e il dott. Dell’Arte va via da Lentini

Avvicendamento all'interno della Polizia di Stato di Siracusa. Lascia, infatti, l’incarico di Capo della Squadra Mobile aretusea Rosa Alba Stramandino, la uqlae andrà a dirigere la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Perugia. La Dott.ssa Stramandino, a Siracusa dal 2016, ha effettuato numerose operazioni di polizia giudiziaria, in particolare nelle piazze dello spaccio siracusano. Rosalba Stramandino, durante il suo incarico a Siracusa, ha anche frequentato la Scuola di alta formazione dirigenziale della Polizia di Stato di Roma.

A Lentini, invece, Marco Maria Dell’Arte lascia il Commissariato di Polizia che ha diretto dall’ottobre del 2013. Nel corso della sua attività si è distinto per diverse operazioni di polizia giudiziaria condotte nel delicato territorio del lentinese ove operano pericolose consorterie mafiose vicine ai clan catanesi, ed ha anche frequentato numerosi corsi di specializzazione.

Al suo posto arriva Andrea Monaco, di 36 anni, originario di Vittoria. Monaco è laureato in Giurisprudenza e, dopo il superamento del concorso per funzionario della Polizia di Stato è stato ammesso, nel 2011, a frequentare il corso biennale di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Nel dicembre del 2013, al termine del corso, è stato assegnato alla Questura di Caltanissetta dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Dal gennaio del 2015 è stato trasferito in qualità di Funzionario addetto al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, come funzionario responsabile della sezione investigativa. Dal novembre 2015 ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, che ha diretto fino all’agosto del 2017, quando ha poi assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento.