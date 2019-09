Siracusa, poliziotti donano una bici e un telefonino ad un giovane in difficoltà

Un telefono cellulare e una bici donati da alcuni poliziotti ad un 22enne di Siracusa. Gli operatori delle Volanti erano intervenuti per una richiesta di aiuto per un possibile tentativo di suicidio. Il ragazzo è apparso loro molto provato dalla prematura scomparsa del padre e da una condizione economica e familiare non felice. Gli hanno dato appuntamento per il giorno seguente e si sono presentati con i doni in segno di vicinanza.