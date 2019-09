Noto, abusivismo commerciale: sequestrati 200 oggetti in vendita

Continua la lotta all'abusivismo commerciale nel centro di Noto da parte della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno sequestrato 200 oggetti in vendita nei confronti di 2 venditori. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 620 euro.

Infine, sono state denunciate tre persone per aver venduto, tramite un portale on line, degli oggetti a due acquirenti ai quali non è mai pervenuta la merce regolarmente pagata.