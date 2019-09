Siracusa, rapina in area di servizio: bottino 1.700 euro

Ammonta a 1.700 euro il bottino della rapina messa a segno ieri sera ai danni dell'area di servizio di Siracusa nord sull'autostrada Siracusa-Catania.

In azione due individui, che, dopo aver minacciato con una pistola un dipendente addetto ai carburanti, si sono fatti consegnare il denaro in suo possesso.

Indagini in corso da parte della Polizia.