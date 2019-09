Siracusa, antidroga in Via Italia 103 e in Via Immordini: arrestato 35enne

E' stato fermato ieri, e sottoposto a perquisizione, Tullio Caia, 35 anni, nell'ambito dell'operazione Trinacria, svolta da Polizia e Carabinieri, in Via Italia 103 e in Via Immordini dove, sono stati rimossi due cancelli illegalmente costruiti.

Caia è stato trovato 50 dosi di cocaina e 250 dosi di marijuana, nascoste in uno zaino. Il 35enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato.