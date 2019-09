Rosolini, deteneva in casa 7 dosi di eroina già confezionate: arrestato per spaccio

Tutto è partito da indagini dei Carabinieri e da osservazioni che hanno portato al sospetto che quell'uomo potesse detenere e spacciare droga. Da qui è scattata la perquisizione personale e domiciliare in casa di Giovanni Cassola, 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In casa dell'uomo, i militari hanno rinvenuto 7 dosi di eroina già confezionate, per un totale complessivo di circa 2 grammi, più il materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato tradotto ai domiciliari.