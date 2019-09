Canicattini Bagni, bando per assegnazioni posti residuali al mercato del venerdì

Indetto dal Comune di Canicattini Bagni il Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi residuali nel mercato settimanale del venerdì di via Grimaldi, via Mentana e via San Nicola: Si tratta di 11 posti per il Settore non alimentare e 7 per quello alimentare.

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi per la durata di 12 anni, dovranno presentare istanza entro 30 giorni a far data dal 2 settembre.

Il 30 ottobre il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibilii sul sito ufficiale per la presentazione, entro il 15 novembre di eventuali osservazioni o documentazione integrativa.