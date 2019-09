Siracusa, bilancio di previsione 2019: Ricupero soddisfatto per l'approvazione dei suoi emendamenti

Un buon esempio per la città l'approvazione del bilancio di previsione 2019 nel mese di agosto. A dirlo è il consigliere comunale, Simone Ricupero (gruppo misto).

Soddisfazione è stata espressa da Ricupero, che si è visto approvare tutti gli emendamenti da lui presentati.

"Ho presentato tre emendamenti per provare a migliorare questo bilancio, concentrandomi in primis sui più deboli; gli anziani ad esempio, ingiustamente poco considerati dalla società ma che al contrario possono ancora offrire tanto per la comunità. - dice Ricupero - L’emendamento in questione permette ai centri anziani di Siracusa di poter disporre di una piccola cifra per la gestione e l’organizzazione di iniziative ed eventi da qui al 2021, offrendo occasione di svago ma anche di incontro e confronto. Il secondo emendamento riguarda invece l’indispensabile servizio di assistenza scolastica ASACOM al quale sono stati destinati 50 mila euro per l’attivazione e il mantenimento, un segnale forte che testimonia la volontà delle istituzioni di non lasciare indietro nessuno. - e poi conclude - Infine, per provare a dare dignità alla vocazione turistica e rilanciare l’intrattenimento di qualità a Siracusa, ho presentato la proposta di dedicare piccola parte del budget disponibile alla realizzazione di manifestazioni musicali in prossimità delle feste natalizie."