Siracusa, rigenerazione Latomie dei Cappuccini: domani in Aula

Dopo la maratona per il bilancio di previsione 2019, torna in Aula, domani, il Consiglio comunale, all'Urban center, alle ore 18.30.

All'ordine del giorno l'approvazione della “scheda progetto” per un intervento da finanziare con fondi Pac: prevede la sistemazione delle Latomie dei Cappuccini per lo svolgimento di attività culturali, musicali e teatrali; altro punto il Regolamento per la pratica del compostaggio domestico di prossimità e di comunità.