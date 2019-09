Noto, abbandono rifiuti: immortalati altri 2 "sporcaccioni"

Sono allergici al rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata e nonostante le sanzioni e le contromisure messe in atto dall'amministrazione comunale continuano ad abbandonarli incuranti di tutto e tutti.

Altri due sono stati immortalati dalle telecamere nel pomeriggio del 26 agosto scorso in una via del centro: il primo scende dall'abitacolo e lascia il sacchetto sul cumulo dove ce ne sono già altri, il secondo, invece, si esercita nel cosiddetto "lancio dal finestrino".

“Le pene sono state inasprirete - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - al punto che conviene a tutti pagare la spazzatura e pretendere un buon servizio, che buttare un sacchetto dal finestrino. Per i miracoli e per il repentino cambiamento culturale e civico della gente, lo ammetto, non siamo attrezzati”.