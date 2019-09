Le Vie dei Tesori 2019 a Siracusa e Noto per tre weekend dal 13 al 29 settembre

A fine estate torna l'appuntamento con Le Vie dei Tesori, l'iniziativa dedicata alla bellezze del patrimonio culturale siciliano. A Siracusa sarà il terzo anno e per la prima volta il festival approda anche a Noto.

Un appuntamento che, secondo l'amministrazione comunale aretusea favorisce la pianificazione di vacanze culturali nel capoluogo e che nelle due edizioni precedenti ha fatto registrare oltre 20.000 visitatori.

In programma visite guidate, passeggiate ed eventi speciali in programma nei weekend (venerdì, sabato e domenica) del 13, 20 e 27 settembre.

Tra i 21 luoghi da non perdere a Siracusa c'è il Castello Maniace, la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, la Cripta di San Marciano, il Tempio di Apollo, altre chiese e palazzi.

A Noto saranno 14 i luoghi aperti al pubblico tra cui Palazzo Ducezio, Palazzo Nicolaci, le chiese del corso principale, il teatro e i musei.