Canicattini Bagni, incidente sul lavoro: amputate le gambe ad un uomo, è in pericolo di vita

Ancora un nuovo, drammatico, incidente sul lavoro. E' successo oggi pomeriggio, a Canicattini Bagni, all'interno di un cantiere. Secondo quanto ricostruito, pare che una grossa trave sia caduta sulle gambe di un operaio, un uomo di 40 anni, schiacciandole.

L'uomo è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso.

Le gambe sono state amputate, ma lui è in grave pericolo di vita, ed è ancora in sala operatoria. Sul posto i carabinieri hanno avviato le indagini.