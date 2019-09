Siracusa, controlli a esercizi pubblici di Ortigia: sanzionati in 6

Gli esercizi pubblici di Ortigia sotto la lente d'ingrandimento della Polizia che ha effettuato una serie di controlli in collaborazione con la Polizia Municipale e dei tecnici dell'Arpa, per monitorare il grado di tollerabilità delle emissioni sonore nei locali dove si riproduce musica ad alto volume.

Su 10 attività commerciali controllate, 6 sono state sanzionate per un totale di 4.000 euro per irregolarità amministrative, come la mancata autorizzazione comunale per le emissioni sonore, la diffusione musicale oltre l’orario consentito, l’organizzazione di serate danzanti non autorizzate.

"Questi controlli - afferma il Questore Ioppolo - sono una pronta risposta alle pressanti richieste dei siracusani residenti nelle zone maggiormente interessate dal flusso turistico e dalla movida aretusea, affinché i momenti di aggregazione e di svago si possano conciliare civilmente con l’interesse al riposo dei cittadini".