Strafloridia, Alessandro Brancato si aggiudica la prima edizione

Si è tenuta ieri la prima edizione della Strafloridia. La manifestazione podistica organizzata dalla Floridia Running, inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come 9ª prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master, ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti dalla Sicilia e non solo. Il gruppo, partito da viale Pietro Nenni, ha percorso il giro di 2,5 chilometri da ripetere più volte,

Fra gli uomini, il vincitore assoluto della gara è stato Alessandro Brancato della Gp Parco Alpi Apuane che ha percorso i 10 chilometri in 31’ e 41’’. Secondo classificato Lorenzo Salvatore Abbate della Asd Universitas Palermo, terzo Francesco Nastasi della Asd Ortigia Marcia. Tra le donne, invece, vittoria per Claudia Finielli della Asd La Galla Pontedera con un tempo di 38’ e 54”, secondo posto per Lorenza Chiara Immesi della Asd Universitas Palermo e terzo per Azzurra Agrusa della Gsd 5 Torri Fiamme Cremisi. Fra le società, ottimo risultato per la Asd Universitas Palermo che si è imposta, con i suoi atleti, sia nelle categorie maschili che in quelle femminili.