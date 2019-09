Buccheri, il Comune rende omaggio ai lavoratori forestali

Pergamene da parte del Comune di Buccheri sono state consegnate, in occasione del I Raduno Bandistico, ai lavoratori forestali che, l'8 aprile e il 17 maggio, hanno svolto numerosi lavori di bonifica e messa in sicurezza della cintura urbana di Buccheri.

“Un modo per ringraziare i lavoratori forestali dell’ottimo lavoro svolto - commenta il sindaco Alessandro Caiazzo - in un periodo in cui gli stessi sono sempre più soggetti a critiche e attacchi ingiustificati, solo perché tra l’innumerevole platea regionale, qualcuno è considerato la “pecora nera” del comparto. Noi non siamo abituati a generalizzare e abbiamo ritenuto di ringraziare, seppur simbolicamente, coloro che agiscono per il bene e l’interesse della comunità”.