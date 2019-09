Siracusa, sotto assedio le piazze di spaccio di via Immordini e via Italia 103: sequestrati e rimossi 2 cancelli abusivi. VIDEO

Cinturate dall'alba di oggi le piazze di spaccio di Via Immordini, 12 e via Italia 103 a Siracusa.

Polizia e Carabinieri, 60 uomini in tutto, supportati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, dall'elicottero del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania e dai Vigili del fuoco hanno operato il sequestro di due cancelli in ferro e vetro a specchio installato abusivamente all'ingresso delle palazzine dei due complessi popolari. Il provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza è stato emesso della Procura della Repubblica di Siracusa a firma del sostituto procuratore, Salvatore Grillo. I due cancelli metallici alti 3 metri e altrettanto larghi, per un peso complessivo di circa 1000 chili ciascuno, tra ferro e vetri antisfondamento, hanno costo è pari a oltre 3 mila euro.

Il complesso di palazzine era sott'occhio da tempo e negli ultimi mesi l'azione di controllo aveva consentito di sequestrare quasi 4 chilogrammi di sostanza stupefacente di vario tipo e di rinvenire apparecchiature radio perfettamente funzionanti che servivano a far comunicare fra loro spacciatori e vedette preposte a segnalare la presenza di personale di polizia.

Le pesanti cancellate, sequestrate oggi, avevano lo scopo di garantire la fuga dei pusher nei vari appartamenti e l’occultamento dello stupefacente.

Queste opere sono state realizzate, peraltro, alterando ed occupando il terreno demaniale compreso fra il cancello e l’ingresso delle palazzine, rendendo difficoltoso l’ingresso anche ai residenti.