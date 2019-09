Amo Siracusa, soddisfazione per l'approvazione del bilancio di previsione 2019

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2019, lo sguardo del gruppo Amo Siracusa si gira verso il conto consuntivo.

"Su questo strumento finanziario - dicono i consiglieri comunali - il Consiglio comunale è al momento solo messo a conoscenza della procedura commissariale; l’Amministrazione acceleri l’iter di adozione della proposta di delibera per l’assemblea cittadina, che ha già avuto il merito di evadere il consuntivo 2017, su cui pendevano i ritardi della precedente Amministrazione comunale."

Soddisfazione è stata espressa sui lavori in Aula: "Con l’approvazione ad ampia maggioranza dell’emendamento numero 61 e dello stesso bilancio pluriennale, il capitolo 17390 gode adesso di 1.850.000,00 euro sul triennio 2019/2020/2021. Si tratta di una scelta strategica da parte di chi ha approvato il bilancio di previsione perché consentirà quest’anno di realizzare una gara triennale per l’erogazione del servizio degli asili nido garantendo sia per il 2020 sia per il 2021 l’apertura degli asili già nel mese di settembre."