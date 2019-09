L'uragano Dorian punta sulla Florida, chiuso l'aeroporto di Palm Beach

Dorian si abbatte sulle Bahamas. L'uragano di categoria 5 con venti fino a 290 chilometri all'ora e con piogge torrenziali, è il più forte dall'inizio dell'anno registrato in tutto il pianeta. Le autorità americane seguono da vicino gli sviluppi: la prossima meta di Dorian è infatti la costa est degli Stati Uniti, con quattro se non cinque stati nel mirino dell'uragano che, continuando a cambiare direzione, è sempre più imprevedibile. In Florida è stato chiuso l'aeroporto di Palm Beach, mentre la South Carolina ha evacuato l'intera costa. Un provvedimento che ha riguardato circa un milione di persone