Leclerc trionfa a Spa, primo successo della Ferrari nel 2019

Charles Leclerc, su Ferrari, ha vinto il Gp del Belgio, 13/a prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa, conquistando la sua prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le Rosse. Secondo posto per Lewis Hamilton e terzo per Valtteri Bottas, su Mercedes. "E' un sogno che avevo fin da bambino, ma si è realizzato in un week end davvero difficile. Abbiamo perso un amico, voglio dedicare la mia prima vittoria in formula 1 a lui, siamo cresciuti insieme. Non posso godermi a pieno la mia prima vittoria". Il primo pensiero di Charles Leclerc dopo il trionfo a Spa va al giovane Antoine Hubert: ed è al pilota francese morto ieri sul circuito belga che il monegasco dedica la vittoria, la sua prima, conquistata al volante della Ferrari.