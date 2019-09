Siracusa, edilizia: elusione ed evasione contributiva oltre i livelli di guardia

Un comitato di controllo permanente sul settore dell'edilizia,incrociando le nostre informazioni per metterle a disposizione degli organi di vigilanza.

Questa l'iniziativa messa in campo dai sindacati di settore, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil per combattere il lavoro nero, che in provincia di Siracusa per l'elusione e l'evasione contributiva, che, secondo le sigle sindacali, ha oltrepassato i livelli di guardia.

"Questa è la stagione della salvaguardia delle imprese che rispettano i contratti e di conseguenza i lavoratori, la formazione e sicurezza - dichiarano i segretari, Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale - ed è anche e soprattutto la stagione della guerra agli evasori".