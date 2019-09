Avola, due giovani denunciati per detenzione e spaccio

Due giovani catanesi di 18 e 21 anni, domiciliati ad Avola e già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Perquisiti sono stati trovati in possesso di 9 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 9,3 grammi, e di 1 coltello a serramanico.

Per questo l diciottenne è stato denunciato anche per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato per diverse violazioni al codice della strada.

Successivamente, a seguito di perquisizione locale, i poliziotti hanno rinvenuto una dose di hashish pari a 3,1 grammi.