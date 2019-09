Un patto di cittadinanza per Siracusa: è la nuova proposta del Comitato Ortigia Sostenibile

Riparte l'attività del Comitato Ortigia Sostenibile e riparte l'azione di tutela del centro storico.

Dall'assemblea plenaria è scaturita la proposta di un nuovo patto di cittadinanza per Siracusa "che riequilibri il vivere urbano, i servizi, il tempo libero, il turismo fra tutti i quartieri della città, decongestionando Ortigia dall'eccessiva pressione commerciale e turistica e spalmandola su tutta la città".

L'azione di decongestionamento riguarda anche il traffico attraverso l'adozione di drastiche misure di drenaggio della pressione veicolare e di inquinamento acustico e atmosferico.

"In questa ottica - viene evidenziato - bisognerà limitare il traffico in entrata e l'abbattimento dei troppi pass ingiustificati e di favore".

Fa parte dell'agenda di lavoro del Comitato anche la riproposizione della richiesta di attuazione piena dell'art. 52 del Codice dei Beni Culturali sulla limitazione e sospensione delle licenze d'esercizio, all'amministrazione comunale "latitante da tre anni nonostante le promesse dichiarate nel convegno pubblico della Camera di Commercio, del maggio 2017".

Su questo fronte viene anche preannunciata la raccolta di documentazione di denuncia, da presentare formalmente all'Unesco per combattere "l'abuso di suolo pubblico e l'offesa ai monumenti".

"Non abbiamo nulla contro il divertimento - tiene a precisare 0il Comitato - ma faremo le barricate contro la prepotenza, l'abuso e l'illegalità".