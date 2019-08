Siracusa, controlli su strada: sanzioni per oltre 624 euro

Quattro le pattuglie dei Carabinieri impegnati nei territorio di Siracusa per un controllo di 45 veicoli e 82 persone.

Un'operazione importante che ha portato a rilevare numerose violazioni al codice della strada, tra cui: la mancata revisione dei veicoli, guida senza le previste cinture di sicurezza all’interno dei veicoli stradali e non utilizzo del casco per i motocicli per cui sono state elevate sanzioni per 624 euro. Sequestrati 61 oggetti luminosi senza certificazione europea

Inoltre, i Carabinieri hanno arrestato Salvatore Di Paola, 38 anni, siracusano, disoccupato e pregiudicato. Il provvedimento scaturisce dalla riconosciuta inidoneità, da parte della autorità giudiziaria, della misura cautela degli arresti domiciliari, cui lo stesso era già sottoposto nei giorni scorsi, considerandolo per tanto capace di poter commettere, seppur agli arresti domiciliari, nuovamente analoga attività delittuosa.